Marly Streep'e Roma'dan özel ödül

İki kez Oscar kazanan, ayrıca tüm zamanların en fazla Oscar adaylığı bulunan aktrisi olan 59 yaşındaki Meryl Streep, Roma’da özel ödülle onurlandırılacak



Meryl Streep’e Uluslararası Roma Film Festivali tarafından Onur Ödülü verilecek. Yapılan açıklamaya göre 59 yaşındaki sanatçı Golden Marc’Aurelio Acting Award’a layık görüldü. Festival 15-23 ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival jürisinin başkanlığını ise Çek asıllı yönetmen Milos Forman üstlenecek.



Geçen yıl onur ödülü Al Pacino’ya verilmişti. 2006 yılından beri resmi olarak düzenlenmeye başlanan Uluslararası Roma Film Festivali, zaten kalabalık olan festival ajandasına eklendi ve kendine saygın bir yer edinmeye çalışıyor.



Bu yılın başlarında gösterime giren dinî bir dram olan Şüphe/Doubt adlı filmde izlediğimiz Meryl Streep, Oscar tarihinde en fazla adaylığı bulunan kadın oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.



Streep’in Kramer Kramer’a Karşı/Kramer vs Kramer filminde gösterdiği performansla 1980 yılında kazandığı Oscar’ın yanı sıra, bir de üç yıl sonra Sophie’nin Seçimi/Sophie’s Choice ile evine götürdüğü En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı bulunuyor. Streep bugüne kadar Milos Forman’ın yönettiği bir filmde yer almadı ancak Forman, Streep’in Jack Nicholson ile başrolleri paylaştığı Başbelası/Heartburn adlı filmde ufak bir rolde sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.



Ünlü yönetmenin de Streep gibi iki Oscar ödülü bulunuyor. Forman, bunlardan birini

Guguk Kuşu/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest ile 1976’da, diğerini de Amadeus‘la 1985 yılında kazanmıştı.