Mark&Spencer' a özel koleksiyon

Tasarımcı Zandra Rhodes, İngiltere’nin hazır giyim devlerinden Marks&Spencer için bir koleksiyon hazırlıyor.



Tasarımcı Zandra Rhodes, ingiltere'nin hazır giyim devlerinden Marks & Spencer için özel bir koleksiyon hazırladı.



Marks & Spencer kadın giyim tasarımları direktörü Neil Hendy, "Zandra'nın özgün tasarımları ve desenlerinin M&S müşterilerinin ilgisini çekeceğinden emin olduğunu, ve kendisiyle çalışmanın çok önemli bir fırsat olduğunu" belirtti.



Koleksiyon, 7 Mayıs'tan itibaren İngiltere'deki mağazalarda satılmaya başlanacak.

