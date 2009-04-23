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Yaşam

Mark&Spencer' a özel koleksiyon

Tasarımcı Zandra Rhodes, Marks&Spencer için bir koleksiyon hazırlıyor.

23 Nisan 2009 03:00

Tasarımcı Zandra Rhodes, İngiltere’nin hazır giyim devlerinden Marks&Spencer için bir koleksiyon hazırlıyor.

Tasarımcı Zandra Rhodes, ingiltere'nin hazır giyim devlerinden Marks & Spencer için özel bir koleksiyon hazırladı.

Marks & Spencer kadın giyim tasarımları direktörü Neil Hendy, "Zandra'nın özgün tasarımları ve desenlerinin M&S müşterilerinin ilgisini çekeceğinden emin olduğunu, ve kendisiyle çalışmanın çok önemli bir fırsat olduğunu" belirtti.

Koleksiyon, 7 Mayıs'tan itibaren İngiltere'deki mağazalarda satılmaya başlanacak.

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