'Marksizm 2012' başlıyor

İstanbul’da 8-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak Marksizm 2012 (Güz) toplantılarına Terry Eagleton, Gültan Kışanak, Ragıp Zarakolu, Mesut Yeğen, Baskın Oran, Rıdvan Akar, Roni Margulies, Bülent Somay, Murat Belge, Ömer Laçiner, Ferhat Kentel gibi çok sayıda önemli isim katılacak. Toplantılar Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilecek.

Marksizm’de bu sene Devrimler başlığı altında 5 toplantı yapılacak. 1871 Paris Komünü, 1905-1917 Rus Devrimleri, 1918-1923 Alman Devrimi, 1936 İspanya İç Savaşı ve Çin Devrimi.

Bu seneki Marksizm’in en önemli konuğu kuşkusuz İngiliz Marksist Terry Eagleton. Eagleton 9 Kasım Cuma günü önce Bülent Somay ile birlikte Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi üzerine, aynı gün daha sonra Marks Neden Haklıydı üzerine konuşacak.

Marksizm’in bu seneki açılış toplantısı Irkçılığı Yenmek ve Nefret Suçlarını Durdurmak. Bu toplantıda konunun üç uzmanı, öğretim üyesi Yasemin İnceoğlu, gazeteci yazar Rıdvan Akar ve Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De sözcüsü Cengiz Alğan konuşacak.

'Barışa Giden Zorlu Yol'

8 Kasım Perşembe gününün son toplantısı ise Barışa Giden Zorlu Yol başlığını taşıyor. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan ve HDP yöneticisi Garo Paylan bu toplantıda konuşacaklar.

9 Kasım Cuma günü Terry Eagleton toplantılarının arasında, saat 17.00 ile18.15 arasında iki toplantı birden var. Gazeteci Alper Görmüş ve Mor ve Ötesi grubundan Kerem Kabadayı; Darbecilere Karşı Mücadelede Son Durum’u, aynı saatte 2. salonda gazeteci ve ekonomist Ümit İzmen ve gene gazeteci ve ekonomist Erol Katırcıoğlu Kriz Türkiye’yi Vuracak mı? toplantısında konuşacaklar.

10 Kasım günü ilk toplantı Mobbinge Son. Bu son derece önemli kampanya üzerine kampanyanın iki aktivisti Çağla Oflaz ve Hüseyin Yüksel konuşacaklar. Üç öğretim üyesi Murat Belge, Ferda Keskin ve Mithat Sancar; AKP’ye Karşı Sosyalist Muhalefet üzerine konuşurken 2. Salonda Mustafa Arslantunalı; Bilim, Sağduyu ve Din üzerine, 3. salonda ise Hasan Basri Karabay ve Tolga Tüzün; Bolşevikler ve Din üzerine konuşacaklar.

Baskın Oran; Azınlıklar Nasıl Azınlık Oldu üzerine konuşacak. Aynı saatte 2. salonda gazeteci Ceyda Kenar, öğretim üyesi Şenay Özden, marksist.org editörlerinden Ozan Tekin ve Suriyeli bir aktivist; Arap Baharı’nın Son Halkası: Suriye üzerine konuşacaklar.

Doğan Tarkan, gazeteci Demiray Oral ve Hayko Bağdat Kapitalizm Sonrası Yaşam üzerine 1. salonda, Yunanistan’dan gelen aktivist Thanasis Kampagiannis ve Volkan Akyıldırım’da 2. salonda Yunanistan’da Kriz ve Antikapitalist Direniş üzerine konuşacaklar.

Cumartesi gününü son toplantıları Arap Baharı ve Ulus-Kimliğinin Gölgesinde Bir Başka Hafıza: Çerkesler Forumu toplantıları. Arap Baharı üzerine gazeteci Mete Çubukçu ve öğretim üyesi Sinan Özbek, Çerkez forumunda ise Kuban Kural, A. Kadir Polat, Alper Kahraman, Kelemet Çiğdem Türk konuşacaklar.

11 Kasım Pazar günü 6 toplantı var. İlk toplantı Çin Devrimi üzerine. Daha sonra Kadına Sistematik Şiddet Aracı Olarak Devlet ve Naziler, Altın Şafak, Ülkücüler: Faşizme Karşı Mücadele toplantıları var. İlk toplantıda insan hakları savunucusu Eren Keskin ve aktivist Meltem Oral, 2. salonda yapılacak diğer toplantıda ise Thanasis Kampagiannis ve Irmak Özinanır konuşacaklar.

Bu toplantılardan sonra yazar Ömer Laçiner, öğretim üyesi Mesut Yeğen ve gazeteci Roni Margulies 1. salonda Kürt Sorunu ve Şiddet konusunu tartışırken 2. salonda Kutlukhan Kutlu ve Bülent Somay Bilim Kurgu Sineması ve Ütopya konusunu ele alacaklar.

Marksizm’in son toplantısı 1915’den 2015’e Soykırımla Yüzleşme Forumu. Bu forumda Ferhat Kentel’in moderatörlüğünde Cengiz Aktar, Ragıp Zarakolu ve birçok aktivist konuşacak.