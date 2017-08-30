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Marketten maskeli gaspa 3 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir marketin kasasındaki 2 bin 500 TL'nin gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, polis tarafından Didim'de yakalanan 3 kişi tutuklandı

30 Ağustos 2017 13:57

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki bir marketin kasasındaki 2 bin 500 TL\'nin gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, polis tarafından Didim\'de yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Nazilli Yıldıztepe Mahallesi, 4\'üncü Sokak\'taki bir markete geçen pazartesi günü saat 17.50\'de gelen kar maskeli bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit edip kasada bulunan 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından kasiyer durumu polise bildirdi. Polis, marketin ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 24 yaşındaki S.K  olduğunu ve olayın ardından kendisini bekleyen bir otomobile binerek kaçtığını tespit etti.
Şüphelinin kaçtığı otomobilin Didim\'den kiralanmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı bu yönde sürdüren polis şüpheli S.K., otomobili kullanan asker arkadaşı 23 yaşındaki K.B. ve olaya karıştığı belirlenen 24 yaşındaki Y.Ü.\'yü  Didim\'de gözaltına aldı. Nazilli\'ye getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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