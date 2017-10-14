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Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca İlçesi’nde, market çalışanının bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız, raftaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı

14 Ekim 2017 13:22

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca İlçesi’nde, market çalışanının bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız, raftaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Olay, 7 Ekim Cumartesi günü Gazi Osman Paşa Caddesi\'ndeki bir markette meydana geldi. Market işleten Fatih Yıldız saat 16.00 sırlarında çocuğunu okuldan almak için işyerinden ayrılırken, kasayı kız kardeşi Armağan Yıldız’a bıraktı. Kasada müşterilerle ilgilenen Yıldız, cep telefonunu arka tarafındaki rafa bıraktı. Bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, raftaki cep telefonunu gördü. Bir süre marketin içinde gezinen hırsız, raftaki telefonu almak için yaklaşırken ilk denemesinde başarısız oldu. Market içinde bir daha dolaşan şüpheli ikinci denemesinde Yıldız’ın meşgul olmasından yararlanarak cep telefonunu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Kasadaki müşteri yoğunluğu atlatan Yıldız, rafa baktığında cep telefonunu bulamadı. Bir süre cep telefonunu arayan Yıldız, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince çalındığını gördü. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polise şikayetçi olan Armağan Yıldız, cep telefonunun bulunmasını istedi.

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