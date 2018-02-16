Marketteki gaspın şüphelisi evinde ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de geçen salı girdiği marketin kasasından tabanca zoruyla para gasbettiği iddia edilen işsiz Mutlu Ö. (25), evinde asılı halde ölü bulundu. Mutlu Ö.\'nün, yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili aranan diğer şüpheli T.Ç. ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir markete geçen salı saat 21.20 sıralarında giren Mutlu Ö., tabancayı kasiyere doğrulttu. Ardından 650 lirayı kasadan alan şüpheli, market yakınında kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, yüzü kapalı ve kapüşon montlu şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Polis, araştırma sonucu şüphelinin Mutlu Ö. olduğunu belirledi.

Bugün şüphelinin evine giden polis, Mutlu Ö.\'nün tavana asılı cansız bedenini buldu. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Mutlu Ö.\'yü otomobille markete getirip, bekleyen kişinin T.Ç. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan T.Ç., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



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