T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marketteki gaspın şüphelisi evinde ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de geçen salı girdiği marketin kasasından tabanca zoruyla para gasbettiği iddia edilen işsiz Mutlu Ö

16 Şubat 2018 20:51

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de geçen salı girdiği marketin kasasından tabanca zoruyla para gasbettiği iddia edilen işsiz Mutlu Ö. (25), evinde asılı halde ölü bulundu. Mutlu Ö.\'nün, yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili aranan diğer şüpheli T.Ç. ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir markete geçen salı saat 21.20 sıralarında giren Mutlu Ö., tabancayı kasiyere doğrulttu. Ardından 650 lirayı kasadan alan şüpheli, market yakınında kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, yüzü kapalı ve kapüşon montlu şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Polis, araştırma sonucu şüphelinin Mutlu Ö. olduğunu belirledi.
Bugün şüphelinin evine giden polis, Mutlu Ö.\'nün tavana asılı cansız bedenini buldu. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiği değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Mutlu Ö.\'yü otomobille markete getirip, bekleyen kişinin  T.Ç. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan T.Ç., sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİMutluOlaylaKocasinanZümrüt Mahallesi Ihlamur CaddesiArdındanGasp Büro AmirliğiPolisBugünFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24