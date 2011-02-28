‘Markette içki tezgah altı olacak’ diyen 4 polise uzaklaştırma geldi

T24 - Ankara’nın Emek semtindeki bir marketi içki satışı konusunda uyararak tutanak düzenleyen 1 başkomiser ve 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.



Çankaya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçki satışı konusunda elektronik postayla ihbarda bulunulduğu belirtildi ve bunun üzerine 25 Şubat’ta markete polis ekibi gittiği kaydedildi. Polis ekibinin “alkollü içeceklerin tezgah altında, müşterilerin bakıp göremeyeceği şekilde satılması konusunda market yetkilisini uyararak bunu tutanak haline getirdiği” bildirilen açıklamada, şöyle denildi: “Görevli ekibin mevzuatı yanlış uygulayarak görev ve yetkilerinin dışında hareket ettiği görülmüş, uygulamada kusuru olduğu tespit edilen 1 başkomiser ve 3 polis memuru hakkında soruşturma açılarak 26 Şubat 2011’de görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.”



