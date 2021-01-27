Markette bazı meyve ve sebzelere 'seçmece ve açık alan' yasağı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un aktardığına göre belirlenen ürünlerde üretimden market rafına kadar sıcaklığının muhafaza edilmesi için önlemler alınması zorunlu kılınacak.

Soğuk hava deposunda tutulan ürünler, marketlerin kapalı alanları dışında, açık alanlarda satılamayacak. Ürünler, üretimden markete kadar üstü kapalı araçlarla taşınacak.

Söz konusu ürünler şöyle sıralandı: Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, passion fruit, pitahaya, soya filizi, şeftali, cennet elması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, Malta eriği ve zerdali.

Açık alanda satılabilecek ürünler: Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, mısır, muz, nohut, taze patates, sarımsak, kuru soğan, kuru tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil.

Kasım-mart tarihlerinde açıkta satılabilecekler: Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç.