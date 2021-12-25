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Ekonomi

Marketlerden indirim haberleri gelmeye başladı; döviz kurlarındaki düşüşle birlikte satış fiyatları düşürüldü

İktidardan, döviz kurundaki düşüş sonrası market fiyatlarını düşürme çağrısı gelmişti

25 Aralık 2021 14:03

Döviz kurundaki düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına yanıt gelmeye başladı.
 
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.
 
5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.
 
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