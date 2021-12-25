Marketlerden indirim haberleri gelmeye başladı; döviz kurlarındaki düşüşle birlikte satış fiyatları düşürüldü

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.