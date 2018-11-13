Marketlerde poşet parayla satılacak

Marketlerde poşetin parayla satılmasını da içeren Atık Yönetim Kanun teklifi AKP tarafından Meclis'e sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı’na sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı. Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Muş, TBMM Başkanlığı’na sundukları bir başka teklifle de telefon, elektrik, doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan borçlarla ilgili icra takiplerinin artık sanal ortamdan yapılmasının sağlanacağını söyledi.

Son dönemde artan konkordato ilanlarıyla ilgili de teklifte üç madde bulunduğunu belirten Muş, getirilen yenilikleri şöyle aktardı:

“Konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşu raporu gerekiyor. Söz konusu firmalarla ilgili kamu yararına denetim yetkisi sınırlaması getirilecek. Ayrıca yazdıkları raporlarla ilgili lisans iptaline kadar giden sorumlulukları olacak."