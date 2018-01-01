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Markete silahlı soygun girişimi

İbrahim AKTÜRK-Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Gaziosmanpaşa'da, yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu

01 Ocak 2018 01:44

İbrahim AKTÜRK-Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
Gaziosmanpaşa\'da, yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler, markette rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine paniğe kapılan soyguncular silahı bırakıp olay yerinen kaçtı. 
Olay saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 840 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Marketin tam kapatılacağı sırada motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, daha sonra market içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada, polis ekipleri olay yerine gelerek soyguncuların teslim olması yönünde uyardı. Soyguncular, yanlarında getirdikleri silahı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için çevrede inceleme başlattı. Özel harekat timleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, soyguncuların maskeli olduğunu ve ellerinde silah olduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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