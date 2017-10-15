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Market tırnakçıları yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ANKARA, Samsun, Amasya ve Çorum'da marketlere girip alışveriş yaptıktan sonra 'tırnakçılık' olarak bilinen yöntemle kasiyerleri dolandıran 3 kişi Çorum’da yakalandı

15 Ekim 2017 18:34

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ANKARA, Samsun, Amasya ve Çorum\'da marketlere girip alışveriş yaptıktan sonra \'tırnakçılık\' olarak bilinen yöntemle kasiyerleri dolandıran 3 kişi Çorum’da yakalandı.
İddiaya göre, 24 yaşındaki Yasemin B., 25 yaşındaki Vasfi E. ve 27 yaşındaki Cevat Y. Ankara, Samsun, Amasya ve Çorum\'da bulunan marketlere müşteri kılığında girip alışveriş yaptı. Ardından alışverişin ücretini ödemek için kasaya yönelen kişiler kasiyere 50 TL veya 100 TL verip sonra \"Dur sana bozuk vereyim\" bahanesiyle kasiyerden verdikleri parayı geri aldı. Ardından kasiyerden aynı paranın üstünü vermesini istedi. Kafası karışan kasiyer aldığı parayı hem de para üstünü bu kişilere vermiş oldu. Marketleri tek tek dolaşıp aynı şekilde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen kişilerin yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı. Son olarak Çorum\'da dolandırıcıların tırnakçılık yaptığı marketten ayrılması ardından durumu fark eden görevliler polisi arayarak yardım istedi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri 3 kişi başka bir markete giderken yakalayıp gözaltına aldı. 3 şüphelinin gititkleri kentlerde günü birlik daire kiralayıp kendilerini aile olarak tanıtıp kaldıkları belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Yasemin B.\'nin yüzünü kuçağındaki çocuğunun arkasına saklaması dikkat çekti.

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