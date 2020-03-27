Market kapısına tüküren adamın Koronavirüs testi pozitif çıktı, idam cezası alabilir

Suudi Arabistan'da, alışveriş yapmak için gittiği markette alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Tutuklanan adam, başkalarının hayatını tehlikeye attığı için idam cezası ile yargılanabilir.

Suudi yetkililer, adamın ziyaret ettiği markete giden herkesi en kısa süre içinde test yapmalarını istedi. Güvenli kamerası görüntülerine bakan polis, aynı adamın başka yerlere gidip gitmediğini araştırıyor.



Adamın yargılamasını yapan savcılık yetkilleri, adamın Koronavirüs belirtileri olduğunu bildiği halde bu şekilde davranarak başkalarının hayatını tehlikye attığını, ağır bir şekilde cezalandırılacağını hatta cezaının idam olabileceğin söyledi.

Suudi Arabistan'da, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatrını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1012'ye yükseldi.