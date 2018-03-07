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Market gaspçısı gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir markete girerek silahla tehdit ettiği işyeri sahibi K

07 Mart 2018 16:06

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TUZLA\'da bir markete girerek silahla tehdit ettiği işyeri sahibi K.V.(44)\'yi etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gaspeden şüpheli Birol G., polis tarafından yakalandı. Olay anı işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken şüpheli Birol G.\'nin daha önceden 14 adet suç kaydı bulunduğu, 5 ayrı dosyadan da hakkında yakalama kararı bulunduğu  ortaya çıktı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuzla, Aydınlı mahallesinde 22 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir markete maske ve silahlı bir şekilde giren şüpheli kasada oturan işyeri sahibi K.V.\'yi silahla tehdit etti. Kasada bulunan paraları alan şüpheli, daha sonra işyeri sahibini reyonların arka bölümüne götürüp, polisi aramamasını söyleyerek işyerinden ayrıldı. Olay işyeri güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenirken şüphelinin işyerinden çıkmadan önce parmak izlerini silmeye çalıştığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eski sabıkalı Birol G., olduğunu tespit etti. 5 Mart 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla Birol G., gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 14 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca yaptığı hırsızlıklar nedeni ile  5 ayrı mahkemeden de hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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