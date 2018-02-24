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Market çalışanını bıçaklayan gaspçılar, otomobili çalıştıramayınca yakalandı (2)

'HIRSIZLIK DİYE GİRDİK, GASP OLDU' Konya'da girdikleri markette, iş yeri çalışanı Bilal Elmalı'yı göğsünden bıçakla yaralayıp, içerisinde yaklaşık bin lira bulunan para kasasını alarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan İbrahim Kılcı ve Şuayip

24 Şubat 2018 19:45

\'HIRSIZLIK DİYE GİRDİK, GASP OLDU\'
Konya\'da girdikleri markette, iş yeri çalışanı Bilal Elmalı\'yı göğsünden bıçakla yaralayıp, içerisinde yaklaşık bin lira bulunan para kasasını alarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan İbrahim Kılcı ve Şuayip Çelik polisteki sorgularında markete hırsızlık amaçlı girdiklerini ancak gasp yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler polisteki sorgularında, \"Uyuşturucu almıştık. Kafamız güzeldi. Bir an markete girip hırsızlık yapmak istedik. İçeri girdiğimizde kasadaki paraları istedik. İş yeri çalışanı vermeyince onu bıçaklayıp kasayı alarak kaçtık. Arabaya bindiğimizde panikten arabayı çalıştıramadık. Yaya kaçmaya çalışıncada polis tarafından yakalandık. Biz markete hırsızlık amaçlı girmiştik ancak gasp oldu\" dedikleri öğrenildi. Poliste 7 farklı suç kaydı bulunan İbrahim Kılcı ve 12 suç kaydı bulunan Şuayip Çelik, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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