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Yaşam

Markasız paketler 'sigarayı bırakmaya teşvik ediyor'

Markasız paketleri kullanan tiryakilerin % 81'inin, araştırmanın yapıldığı hafta günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündükleri % 51'inini de markasız paket uygulamasına destek verdikleri belirtildi

23 Temmuz 2013 11:45

Yapılan bir araştırma, sigaraların markasız paketlerde satılmasının, tütün ürünlerini daha az cazip hale getirdiğini ve sigara içen kişileri sigarayı bırakmaya yönelttiğini ortaya çıkardı.

Araştırma, markasız paket uygulamasını ilk başlatan ülke Avustralya'da yapıldı.

BMJ Open Research tarafından yürütülen araştırma, uygulamanın Victoria eyaletindeki 536 sigara tiryakisi üzerindeki etkisini inceledi.

O tarihte henüz tüm ülkede uygulamaya girmemiş olsa da, 2012 yılının Kasım ayında bir grup sigara tiryakisi üzerinde markasız paket uygulamasının etkilerini araştırıldı.

Çalışmaya katılanların yaklaşık dörtte üçünün, % 72,3'ünün markasız paketlerdeki sigaraları, % 27,7'sinin ise üzerinde küçük uyarı yazıları olan markalı paketleri tercih ettiği ortaya çıktı.

Markalı sigara paketi tercih edenlerle karşılaştırıldığında, markasız paketleri kullananların % 66'sının, bir yıl öncesine göre içtikleri sigaranın daha kötü kalitede olduğuna inandıkları ve % 70'inin daha az tatmin olduklarını söyleme eğiliminde oldukları belirlendi.

Ayrıca, markasız paketleri kullanan tiryakilerin % 81'inin, araştırmanın yapıldığı hafta günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündükleri % 51'inini de markasız paket uygulamasına destek verdikleri belirtildi.

Benzer bir uygulamanın gündemde olduğu İngiltere'deki Kanser Araştırma Derneği'nden Kate Alley, "Avustralya'dan gelen bu son veriler, bildiğimiz bir gerçeği doğruluyor. Sigaraları markasız standart paketlerde satmak, sigara içmenin cazibesini azaltıyor" dedi.

İngiltere'de hükümet yetkilileri, farklı görüşler nedeniyle, bu uygulamaya geçmeden önce, Avustralya'dan gelecek tüm araştırma sonuçlarının değerlendirileceğini ve bunun ışığında İngiltere'de nasıl bir uygulama yapılacağına karar verileceğini belirtiyorlar.


BBCTürkçe

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