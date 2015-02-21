Markar Esayan'dan Tanju Çolak'a 6 bin kişi AKP'den aday adayı oldu

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde AKP'den milletvekili aday adaylığı için binlerce isim başvuruda bulundu. Başvuru yapan isimler arasında Markar Esayan, Muhsin Kızılkaya, Tanju Çolak, Yunus Söylet gibi isimler bulunuyor.

AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, aday adaylığı başvurularıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir müracaat olduğunu, uzun kuyruklar oluştuğunu kaydeden Ataş, "Bugün müracaatı zannediyorum gece 12.00'ye kadar alacağız. 12.00'den sonra da sisteme girmeye devam edecekler arkadaşlar. Yarından sonra zaten bütün analizleri gerek yaş grubu itibarıyla gerekse cinsiyet veya engelli itibarıyla net sonuçları almış olacağız" diye konuştu.

"Başvuru sayısının önceki yıllara oranla nasıl olduğu?" sorulan Ataş, 2011'de toplam müracaat sayısının 5 binin üzerinde olduğunu, şu ana kadarki katılımın bu sayının aşılacağını gösterdiğini söyledi.

Ataş, "Hakan Fidan'ın adaylığıyla ilgili bir gelişme oldu mu?" sorusu üzerine ise müracaat edip etmedikleri hakkında ilgili isimler noktasında bir araştırma, inceleme yapmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki Hakan Fidan Bey günlerdir konuşuluyor. Niye bu kadar konuşuldu tartışıldı onu da bilemem. Hakan Fidan da bu ülkeye hizmet etmiş önemli bürokratlarımızdan birisi, önemli şahsiyetlerden birisi. Tabii ki aday olma hakkı kendi takdiridir, arzusudur. Nereyi tercih eder, nereden olmak ister o da kendi takdiridir. Yalnız partimizin de bir takdir hakkı vardır. Müracaatları alır değerlendirir. Nereden aday olması uygun görülüyorsa, eğer müracaatı varsa, olacaksa oradan da aday yapmayı genel merkez uygun gördüğü yerden aday gösterebilir."

İstanbul'da adaylık için AKP'ye rekor başvuru

Bu arada AKP'den İstanbul milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yapanların sayısının bini geçmesi bekleniyor.

Yoğunluk nedeniyle sisteme kayıtlar devem ederken, 150'yi aşkın kadın aday da başvurusunu gerçekleştirdi.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunun son gününde AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gelenler, yoğunluk oluşturdu. Kayıtların alındığı masaların önünde uzun kuyruklar göze çarparken, kadın ve engelli adayların da başvuru yaptıkları görüldü.

Toplumun farklı kesimlerinden isimlerin yanı sıra medya, spor ve akademi camiasından tanınmış birçok isim de adaylık başvurusu yaptı.

Gazeteciler Mahmut Övür, Markar Esayan, Muhsin Kızılkaya, Resul Kurt, Halime Kökçe, Rahim Er, eski milli sporcular Tanju Çolak ve Hamza Yerlikaya, Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in koruması Recai Birgün gibi isimler, AKP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.