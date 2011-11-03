-Marka tescilinde yüksek başvuru İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) hizmet sınıflarını düzenleyen 35'inci sınıftaki içerik değişikliğinin, marka tescil başvurularındaki sayıyı yükselttiği bildirildi. Marka patent vekil firması Acar Patent'ten yapılan açıklamada, TPE'nin Marka Tescil Mevzuatı'nda yaptığı değişiklikle ''mağazacılık'' olarak adlandırılan 35. sınıfın kapsamını değiştirdiği hatırlatılarak, değişikliklerle birlikte marka-patent ofislerinde büyük hareketlilik yaşandığı kaydedildi. Acar Patent'in TPE verilerini değerlendirerek hazırladığı rapora göre, 19 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan tebliğden sonra marka tescil başvurularında ciddi artış meydana geldi. Kasım ayının ilk döneminde marka başvuru sayısının 100 bin olması beklenirken, Eylül 2011 istatistiklerine göre yerli ve yabancı marka başvurularında 75 bin barajının aşıldığı, 35'inci sınıf içeriğinin değişmesi ile birlikte girişimcilerin markalarını korumak için gösterdikleri ilgiyle bu rakamın kasım ayının başında 90 bine ulaştığı belirtildi. Her ay ortalama 7–8 bin civarı marka tescil başvurusu alan TPE'nin, 35'inci sınıfta yaptığı değişikliklerin de etkisiyle 19 Ekim 2011 tarihinden itibaren yaklaşık 6 bin marka başvurusu ile rekor sayılara ulaştığı bildirildi.