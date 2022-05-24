Marka Tescili Nasıl Yapılır? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Marka; herhangi bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin diğer işletmelerin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden farklı ve özgün olduğunu gösteren bir işaret olarak tanımlanabilir. Bu noktada, marka sahibinin markanın tüm sorumluluklarını almak adına markayı tescil ettirmesi gerekli hale gelir. Bir başka deyişle, marka tescili işlemi gerçekleştirilmelidir.

Marka Tescili Nedir?

İşletme sahiplerinin aklında marka tescili nedir sorusu yer alıyor. Bu noktada, markanın yasal olarak korunmasının marka tescili anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Marka tescili; işletmeler adına avantaj sağlar. Çünkü, başkalarının markayı kullanarak fayda ve kazanç sağlamasının önüne geçer. Marka sahibi; marka tescili sayesinde markaya ait tüm haklarını üzerine almış olur. Bunun yanı sıra, marka tescil edildiği takdirde lisans verme, miras bırakma ve devretme hakları da elde edilir.

Marka tescili süresi değişkendir. Fakat, yine de genellikle 10 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, marka sahibi; gerekli ücretleri ödediği takdirde marka tescil süresini uzatabilir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescili; işletmelerin geleceği adına hayati önem taşır. Bu noktada, marka sahiplerinin tescil işlemi için kendilerinden istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve söz konusu belgelerle beraber Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurmaları gereklidir. İstenilen belgeler; Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslim edildikten sonra değerlendirme süreci başlar.

Marka tescili başvurusu bireysel olarak gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, isteyenler, vekil atayarak da başvuru işlemini gerçekleştirebilirler. Bu noktada, yabancı uyruklu vatandaşların söz konusu marka tescili başvurusu işlemini yalnızca vekilleri aracılığıyla gerçekleştirebileceklerinden bahsetmek gerekir. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak olan başvuruların usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Marka tescili başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’nün istemiş olduğu belgeler hazırlanmalıdır. Söz konusu belgelerin teslim edilmesinin ardından başvuru kesinlik kazanacaktır. Bir başka deyişle, marka sahibinin unvanı koruma altına alınacaktır. Fakat, bazı durumlarda, enstitünün belgelerde birtakım eksiklikler talep etmesi söz konusu olabilir. Bu noktada, Türk Patent Enstitüsü; marka sahibine iki aylık bir ek süre tanır. Marka sahibi; kendisine tanınan iki aylık süre içerisinde eksik olan belgelerini tamamlamadığı takdirde başvurusu iptal edilecektir.

Marka tescil başvurusu; usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde Türk Patent Enstitüsü başvuruya dair esasa uygun olarak inceleme başlatacaktır. Başvuruda herhangi bir sorun tespit edilmediği hallerde marka tescil başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Fakat, bazı durumlarda, üçüncü kişi veya kurumların marka tesciline dair birtakım itirazları söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde, yeniden inceleme süreci başlatılır. Bunun yanı sıra, itiraza uğramamış başvurularda tescil işlemi tamamlanır. Söz konusu başvurular ile ilgili olarak sicil kaydı oluşturulur. Son aşamada, sicil kaydı ile beraber marka tescil belgesinin marka sahibine teslim edildiğini söylemek gerekir.

Marka Tescili Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler

Marka tescili başvurusu sürecinde birtakım belgelere ihtiyaç duyulur. Bu noktada, başvuru yapan kişinin gerçek kişi olduğu hallerde;

Kişiye ait T.C kimlik numarası

Vekaletname

Marka örneği (işaret veya logo)

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge (banka dekontu)talep edilir. Bir başka deyişle, kişinin bu belgeleri hazırlaması şarttır.

Marka tescili başvurusu tüzel kişi tarafından yapıldığı takdirde;

Vergi levhası

Faaliyet belgesi

Logo veya işaret gibi bir marka örneği

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge (banka dekontu) talep edilir. Marka tescili için gerekli belgelerin temin edilmesi ve hazırlanması son derece basittir.

Marka Tescili Başvurusu Fiyatları

Marka tescili fiyatları; süreç ile ilgili olarak en çok merak edilen detayların başında gelir. Bu noktada, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sitesinden konuyla ilgili olarak bilgi alınabilir. 2022 yılı marka tescili fiyatları; aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tek sınıflı marka başvuru ücreti: 380 TL

Marka tescil ücreti: bin 20 TL

Marka başvurusu ek sınıf ücreti: 380 TL

Marka tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: 390 TL

Marka sicil sureti düzenleme ücreti: 390 TL

Devir kısmi devir işlemi kayıt ücreti: 905 TL

Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti: bin 330 TL

Rehin işlemi kayıt ücreti: 905 TL

Marka bilgilerine ilişkin resmi yazı düzenleme ücreti: 60 TL

Marka yenileme ücreti: bin 280 TL

Marka kısmi yenileme ücreti: bin 280 TL

Marka karara itiraz ücreti: 580 TL

Yukarıdaki ücretler; yalnızca bu yıl için geçerlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu; ücretleri belirli dönemlerde günceller.

Marka tescili; zannedilenden çok daha önemlidir. Küçük, orta veya büyük olmasından bağımsız olarak her şirket; ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden ayırmak adına ticari marka kullanmanın öneminin farkındadır. Fakat, şirketler; markaları tescil etmenin ne kadar gerekli olduğunu fark etmezler. Bu noktada, marka tescili sayesinde benzer bir marka altında yine benzer ürünlerin satılmasının önüne geçilir. Marka tescili; hakların ihlal edilmemesi adına önemli olduğu gibi tüketicilerin satın alma davranışına yönlendirilmesinde de önem taşır. Bir başka deyişle, tüketiciler; herhangi bir markanın ürününü diğerinden ayırt etme şansını yakalarlar. Hangi ürünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine hitap ettiğini görerek söz konusu ürünü almak adına karar verirler. Marka tescili; uygun fiyatlı olmasıyla da işletmelerin bütçesi üzerinde herhangi bir yük oluşturmaz.