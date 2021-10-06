Mark Zuckerberg, "Facebook toplumu bölüyor" diyen eski çalışana yanıt verdi

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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Senato'da ifade veren ve şirketin çok sayıda belgesini ifşa eden eski çalışan Frances Haugen'in iddialarına yanıt verdi. Zuckerberg, Facebook'un toplumu kutuplaştırdığı yönündeki iddiaları reddederek "Sosyal medya toplumu kutuplaştırıyorsa, neden ABD'de kutuplaşma artarken sosyal medyanın daha aktif kullanıldığı ülkelerde artmıyor?" dedi.

Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen, ABD Senatosu Ticaret Alt Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı. Frances Haugen, Facebook'un ürünlerinin çocuklara zarar verdiğine, toplumu böldüğüne ve ABD demokrasisini zayıflattığına inandığı için şirket aleyhine ifade verdiğini söyledi.

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Zuckerberg, Facebook'ta yayınlanan ve çalışanlara gönderilen bir mesajla, Haugen'in Senato'da verdiği ifadeyi yanıtladı. Zuckerberg'ün açıklamaları şöyle: "İfade sona erdiğine göre, içinde bulunduğumuz toplu tartışmaya dair bir şeyler söylemek istedim. Eminim pek çoğunuz bunları okumayı zor buldunuz çünkü bizim bildiğimiz şirketi yansıtmıyor. Biz güvenlik, iyi olma durumu ve ruh sağlığı gibi meselelere ciddi anlamda önem veriyoruz. Çalışmalaırmızı ve motivasyonumuzu yanlış aktaran içerikler görmek çok zor."

Zuckerberg, Facebook’un etki ve şeffaflık üzerine araştırmalar konusunda “endüstriyi yönlendiren seviyede “ olduğunu savundu. Zuckerberg eski çalışan Haugen’in “Facebook’un kutuplaşmadan sorumlu olduğu” iddiasını da reddetti.

Açıklama şöyle devam etti: “Eğer toplumun kutuplaştırılmasından sosyal medya sorumluysa, neden ABD’de kutuplaşma artıyor da sosyal medya kullanımının çok daha yüksek olduğu ülkelerde düşüyor ya da değişmiyor?”

Zuckerberg, açıklamasında platformun pazartesi günü yaşadığı 7 saatlik çöküntüye de değindi. Son yıllarda yaşadıkları en büyük çöküntü olduğunu belirten Zuckerberg, sistemlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.