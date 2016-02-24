Mark Zuckerberg Apple'ı, Bill Gates FBI'ı haklı buldu

FBI’ın Apple’dan, kullanıcıların şifreli bilgilerine erişebilmesi için bir 'arka kapı' açması talebiyle başlayan savaş, teknoloji dünyasını ikiye böldü. Google’ın ardından Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de FBI’ın talebine direnen Apple’ın politikasına sempati duyduğunu açıklarken, Microsoft kurucusu Bill Gates ise “Apple, FBI’ın talebine olumlu yanıt vermeli” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mark Zuckerberg, konuyla ilgili “Şifre sistemini atlamak için açılacak arka kapının ne güvenliği artıracağını ne de doğru adım olduğunu düşünüyorum. Facebook, terörizmi engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak aynı zamanda veri şifrelemeyi de destekliyor.” ifadelerini kullandı. Bill Gates ise güvenlikten taviz verilmesi ve yasal emsal oluşması endişelerini göz ardı ederek Apple’ın FBI’ın talebine olumlu yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Gates, şunları söyledi: “Bir bankadan bilgi talep etmekle bir teknoloji şirketinden bilgi talep etmek arasında fark yok. Mevcut tartışmanın yaşanması faydalı bir gelişme. Böylelikle devletler bilgi erişimi konusunda standartlarını daha iyi belirleyebilir.”