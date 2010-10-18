-MARJİNALE RAĞBET ETMEDİLER ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK üyeliğine YARSAV'ın belirlediği adayların seçilememesine ilişkin, ''Bu sonuçlar hakim ve savcıların marjinal söylemlere rağbet etmediğini gösteriyor'' dedi. Ergin, Bakanlığa girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin HSYK'daki seçim sonuçlarını değerlendirmesini istemesi üzerine Ergin, sonuçların hayırlı olması dileğinde bulundu. 11 bin hakim ve savcının YSK'nın denetimi altında iradelerini ortaya koyduklarını belirten Ergin, ''Bundan sonra bu iradeye saygı duymaktan başka yapacak bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması gerekiyor'' diye konuştu. Ergin, YARSAV'ın desteklediği adayların seçilemediği yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Bunu sadece YARSAV bağlamında değerlendirmek doğru olmaz. Başka bir yargı derneği de listesini açıkladı, YARSAV da açıkladı. Ama her iki listeden de kimsenin seçilmemesini şöyle okumak mümkün mü acaba? Yargı tabanı, hakimlerimiz ve savcılarımızın marjinal söylemlere rağbet etmediğini gösteriyor. Hakim ve savcılarımızın hem mesleğin ağırlığını hem mesleğin onurunu hem de bir hakim ve savcının bağımsız ve tarafsız olması gereği olan tutum ve davranışları sergilemek durumunda. Dolayısıyla 11 bin civarında hakim ve savcımız sandığa gittiler ve tercihlerini hiçbir dernek çatısı olmayan isimlerden yana kullandılar. Buradan bence bu mesaj çıkıyor, ben öyle okuyorum. Hakimlerimiz ve savcılarımız meslek örgütleri içinde etkinlik göstereceklerse bu etkinliğin marjinal söylem tarzında olmaması gerektiğini, hakim ve savcı mesleği ile uyumlu bir üslupla bunun yapılması gerektiğini işaret etti bu sandık sonuçları.'' Başka bir gazetecinin ''seçilenlerin Adalet Bakanlığına yakın isimler olduğu'' iddialarına yönelik sorusu üzerine Bakan Ergin, ''Bu iddia seçimde gösterilen iradeye saygısızlıktır. 16 kişiden sadece 2'si Bakanlık bürokratıdır. YARSAV'ın listesinde de Bakanlık çalışanları vardı ama bunlar seçilemediler. Demek ki Bakanlık bünyesinde çalışması yeterli değil, farklı özellikler de aranıyor. Burada artık herkesin bu saygıyı göstermesi gerekir. Diğer 14 kişiyi ne ile izah edeceksiniz? Bunlara bakıldığında yapılan bu değerlendirmenin doğru olmadığı ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.