Marius Sumudica'dan Beşiktaş yorumu

Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Rumen teknik adam, öncelikli hedeflerinin defans yapmak olduğunu ifade etti.

Sumudica’nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

“Zor bir maç bizleri bekliyor”

Karşımızda büyük bir takım var. Geçen senenin şampiyonu. Büyük bir hocası var. Şampiyonlar Ligi’nde iyi sonuçlar elde ettiler. Zor bir maç bizleri bekliyor. Futbolcularımla konuştıum. Dediklerimi yaparlarsa iyi bir sonuç bekliyorum. 30 bin bilet satılmış. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz.

“Önceliğimiz defans yapmak”

Şamil cezalı olduğu için Sapunaru kadroda. Sapunaru’nun ön liberoda oynadığını bilmiyorum. İlk önce bir temel atmak gerekiyorsa defanstan başlayacağız. Sonradan golleri bulabilirsek mutlu olurum. Ama önce defans yapacağız.