Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

Türkiye'de birçok takımda görev alan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imza attı.

Söyledikleri ve davranışlarıyla sürekli gündem olan Marius Sumudica yeni takımına imzayı attı. Rumen çalıştırıcı Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab ile anlaştı.

51 yaşındaki teknik direktör, "Geri dönmek harika! Al Shabab sevildiğimi ve saygı duyulduğunu hissettirdi. Kariyerimde en iyi çalıştığım başkanla yeniden çalışacağım için ve en iyi oyuncularla antrenmanlarda olacağım için heyecanlıyım. Böyle büyük bir taraftar için çalışmak büyük bir onur. Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda da Arabistan temsilcisini çalıştıran Sumudica 32 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik direktörün çalıştırdığı Al Shabab o sezonu 5. sırada tamamladı.

Marius Sumudica'nın Türkiye kariyeri

Süper Lig kariyerine Kayserispor'u çalıştırarak başlayan Sumudica, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

Rumen çalıştırıcı Türkiye'de en iyi dönemini 51 maça çıktığı Gaziantep FK'da geçirdi.