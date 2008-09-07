Marion Jones serbest

Doping kullanmadığı yönünde federal müfettişlere yalan söylediği gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü Amerikalı bayan atlet Marion Jones, cezasını doldurup serbest kaldı.



2000 Sidney Olimpiyat Oyunları’nda beş madalya kazanan 32 yaşındaki Jones, mart ayından bu yana Teksas’ta düşük güvenlik seviyesindeki bir hapishanede cezasını çekiyordu.



Kariyeri boyunca hiçbir doping testinden pozitif sonuçla çıkmayan Marion Jones, 2003 yılında federal müfettişlere yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz ekim ayında suçlu bulunmuştu.



Yıllarca steroid aldığı yönündeki iddiaları reddeden Jones, daha sonra gözyaşları içinde, 1999’da THG isminde bir steroid kullanmaya başladığı, 2001’e kadar da kullanmaya devam ettiğini itiraf etmişti.



Bu itiraftan sonra Amerikalı atlet’in Sidney’de kazandığı üçü altın beş madaylası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından geri alınmıştı. Marion Jones ayrıca çocuklarının babası olan Amerikalı sprinter Tim Montgomery’nin de karıştığı çek skandalı hakkında bir şey bilmediği konusunda da yalan söylemiş ve bu nedenle de suçlu bulunmuştu.