Mario Gomez turnuvayı kapattı

EURO 2016 çeyrek final mücadelesinde İtalya'yı penaltı atışları sonrasında eleyerek adını yarı finale yazdıran Almanya'da Mario Gomez'in yaşadığı sakatlık yüzünden turnuvayı kapattığı bildirildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, gerekli kontrolleri yapılan Gomez'in turnuvaya devam edemeyeceği ve EURO 2016'yı kapattığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta performansı ile beğeni toplayan Mario Gomez, ilk 117de başladığı mücadelede ilk 11'de yer almış fakat yıldız oyuncu karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanrak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.