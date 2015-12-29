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Spor

Mario Gomez "Türkiye'den ayrılıyor" iddialarına son noktayı koydu: Uzun yıllar buradayım

Dünyaca ünlü yıldızın sezon sonu siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti

29 Aralık 2015 20:59

Siyah-beyazlı takımın yıldız golcüsü Mario Gomez, sezon sonu Türkiye'den ayrılacağı yönündeki iddialar üzerine, "Uzun yıllar buradayım" dedi.

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Mario Gomez, sözleşmesiyle ilgili spekülasyonlara noktayı koydu.

Sabah'a konuşan yıldız golcü, "Beşiktaş'a gelerek hayatımın en doğru kararlarından birini vermişim. Burada huzuru buldum, uzun yıllar siyah-beyazlı takımda kalmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Gomez, "Sözleşmemin ayrıntıları var. 'Sezon sonu sadece Fiorentina'ya ben istersem dönebilirim' maddesi koydurdu. Ancak artık şüphelerim ortadan kalktı Yönetimle sezon sonu ayrıntıları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

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