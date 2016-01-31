Mario Gomez: Şenol Güneş, Felix Magath'tan bile daha katı

Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, teknik direktör Şenol Güneş'i disiplini ve sert mizacıyla ünlü Alman teknik adam Felix Magath'la kıyasladı, Şenol Hoca'nın Magath'tan daha katı olduğunu ifade etti. Gomez, sezon başı kampında ağır antrenmanlar yüzünden çok zorlandığını itiraf etti, “Buraya gelirken Magath’tan daha katı bir teknik direktörle çalışmayı beklemiyordum. Güneş’in idmanları gerçekten çok yorucu ancak bu çalışmalar sayesinde ayaktayım. Beşiktaş’a gelmeseydim milli takıma çağrılmazdım” dedi.

Beşiktaş’ın sezon başında 1000 euro satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina’dan iki yıllığına kiraladığı Mario Gomez, Almanya Milli Takımı’na yeniden çağırılmasında teknik direktör Şenol Güneş’in çok büyük payı olduğunu da ifade etti.

Siyah-beyazlı takım arkadaşlarına kendi kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alman golcünün, Şenol Güneş’in, yakından tanıdığı ünlü Alman teknik direktör Felix Magath’tan bile daha sıkı antrenman yaptıran bir teknik adam olduğunu dile getirdiği belirlendi. Güneş ile Magath’ı tartıya çıkaran siyah-beyazlı yıldızın, “Açıkçası Beşiktaş’a ilk geldiğimde antrenmanları çok ağır ve yorucu bulmuştum. Felix Magath’tan bile daha katı bir teknik direktör ile çalışacağımı beklemiyordum. Gerçekten Şenol Güneş’in antrenmanları, Magath’ın çalışmalarından daha yorucu. Ama ben o idmanlar sayesinde bugün ayaktayım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Mario Gomez sezon başında gerçekleştirilen yurt dışı kampında fiziksel açıdan çok zorlandığını da itiraf etti. Dünyaca ünlü golcünün, “İlk günlerde yoğun tempo nedeniyle yoruluyordum ve bu durumu yadırgıyordum. Adeta komando gibi çalışıyorduk ama sonrasında bu çalışmaların karşılığını almaya başladım. Şenol Güneş benim için çok büyük bir şans. Beşiktaş’a gelmesem belki de bir daha Alman Milli Takımı’na davet edilmezdim. Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Böyle teknik adamları kolay kolay bulamazsınız. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi. İyi ki Türkiye’ye gelmişim” yorumunu yaptığı aktarıldı.

15 gol attı

Mario Gomez, Beşiktaş formasını Süper Lig’de 17, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maçta giyerken toplam 15 gol attı. Ligde 13, Avrupa arenasında 2 kez rakip ağları sallayan Alman yıldız, kupada henüz golle buluşamadı.