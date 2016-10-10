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Spor

Mario Gomez: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğim için Wolfsburg'a gittim

Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez, 2018 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyledi

10 Ekim 2016 18:03

Eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez, Wolfsburg'a gitme nedenini, beklentilerinin ve hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğu için transfer olduğunu dile getirdi. 

Gomez, Almanya'nın Kicker dergisine verdiği röportajda, Almanya dışında edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendisi için birçok ayrıcalığa sahip olduğunu belirten Gomez, "Türkiye'de misafirperverlik ve yardımseverlik muazzam." dedi.

 

"Umarım açlık grevi sona ermiştir"

 

Bir Beşiktaş taraftarının, kendisinin siyah-beyazlı takımdan ayrılmaması için açlık grevi yaptığına ilişkin haberleri de değerlendiren Gomez, "Bunu birçok kişiden duydum. Umarım bu taraftar yeniden yemek yemeye başlamıştır. Beşiktaş'ta çok güzel bir yıl geçirdim. Taraftarların ve kulübün benim için mücadele ettikleri açık." ifadelerini kullandı.

 

"Wolfsburg'a beklenti ve hedefleri için transfer oldum"

 

Alman futbolcu, Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde izlemenin zor olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Uzun süre yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğimi düşündüm. Beklenti ve hedefler bu yönde olduğu için de Wolfsburg'a transfer olmaya karar verdim. Kötü bir başlangıçtan sonra şimdi bunun hakkında konuşmak zor. Hâlâ başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." cevabını verdi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nı temsil etmeyi hedeflediğini de belirten 31 yaşındaki futbolcu, kupanın ardından kariyerini nasıl sürdüreceğine karar vereceğini kaydetti.

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