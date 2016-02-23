Mario Gomez: Oyundan çıkınca mutlu oldum

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında tek golü atan Mario Gomez, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Gomez, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği maçlarının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Teşekkür ediyorum, bizim için çok önemli bir maçtı. Aramızda konuştuğumuzda Mersin maçı ve bu maçtan 6 puan çıkartmayı hedeflemiştik. Bunu başardık, çok mutluyuz. Bu maçı geçtik, şimdi önümüzde çok büyük bir maç var" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Dünyaca ünlü Alman golcü, oyundan alındığı için de mutlu olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe maçı öncesi ceza sınırında olmam beni oldukça tedirgin etti. Kaleciler degaj yaptığımda hava toplarında sarı kart görmemek istiyordum. Sarı kart görmeden atlattım. Teknik direktörümüz beni oyundan çıkarınca mutlu oldum. Çünkü kart görmekten çok korkuyordum" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Beşiktaş, 29 Şubat Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.