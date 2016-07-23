Mario Gomez imzayı attı

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin ardından Beşiktaş Kulübü’ne gelmeyeceğini açıklayan Mario Gomez, Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve ligde gol kralı olan Mario Gomez, bu sezon Bundesliga’da ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyecek.

Dün akşam saatlerinde Alman yıldızın menajeri ile birlikte Dortmund Kulübü masaya oturarak anlaşma imzaladı. Gomez Beşiktaşlı arkadaşlarını da arayarak artık futbol yaşamını Almanya'da sürdüreceğini söyledi.