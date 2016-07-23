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Spor

Mario Gomez imzayı attı

Beşiktaş'tan ayrılan Mario Gomez, Bundesliga’da ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyecek

23 Temmuz 2016 02:32

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin ardından Beşiktaş Kulübü’ne gelmeyeceğini açıklayan Mario Gomez, Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve ligde gol kralı olan Mario Gomez,  bu sezon Bundesliga’da ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyecek.

Dün akşam saatlerinde Alman yıldızın menajeri ile birlikte Dortmund Kulübü masaya oturarak anlaşma imzaladı.  Gomez Beşiktaşlı arkadaşlarını da arayarak artık futbol yaşamını Almanya'da sürdüreceğini söyledi.

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