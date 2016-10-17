Mario Gomez gol atmayı unuttu

Almanya Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Wolfsburg, sahasında RB Leipzig'e 1 - 0 mağlup oldu. 90 dakika forma giyen Mario Gomez, 6. maçında da golle buluşamadı.

Wolkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Forsberg ayrıca, 17. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Bu mağlubiyetle Wolfsburg, 7. maç sonunda 6 puanda kaldı. RB Leipzig ise 15 puanla 3. sıraya yükseldi.

90 dakika sadece iki kez topla buluştu

Wolfsburg'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, 6. maçında da gol atamadı. Gomez, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, sadece iki kere topla buluştu.

Öte yandan Wolfsburg Teknik Direktörü Dieter Hecking, maç sonunda taraftarlar tarafından protesto edildi. Wolfsburg taraftarları, tribünlerde "defol" yazılı pankart açtılar.