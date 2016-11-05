Mario Gomez geri döndü

Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra tercihini Wolfsburg'dan yana kullanan Mario Gomez, Freiburg'a patladı. Alman yıldız deplasmanda oynanan maçta 2 gol birden attı.

Beşiktaş taraftarında büyük anılar bırakarak Türkiye'den ayrılan Mario Gomez, kabus gibi geçirdiği sezonda nihayet kendine geldi. Türkiye macerasına nokta koyduktan sonra kulübü Fiorentina'ya dönmeyen ve tercihini Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan yana kullanan hücum oyuncusu sonunda gollerini sıralamaya başladı.



Wolfsburg forması altında geride kalan sürede ligde 1, kupada 1 gol atabilen Gomez, Freiburg deplasmanında Beşiktaş'taki günlerine döndü. Golcü oyuncu mücadelenin ilk yarısında 1 2. yarısında 1 gol olmak üzere 2 gol birden atmayı başardı.



Gomez, mücadelenin 83. dakikasında kenara alındı.