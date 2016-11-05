T24 LogoT24 Logo
Spor

Mario Gomez geri döndü

Almanya'ya gitmesinin ardından bir türlü aradığı forma ulaşamayan Mario Gomez bir maçta 2 gol atarak geri dönüş sinyali verdi

05 Kasım 2016 23:08

Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra tercihini Wolfsburg'dan yana kullanan Mario Gomez, Freiburg'a patladı. Alman yıldız deplasmanda oynanan maçta 2 gol birden attı.

Beşiktaş taraftarında büyük anılar bırakarak Türkiye'den ayrılan Mario Gomez, kabus gibi geçirdiği sezonda nihayet kendine geldi. Türkiye macerasına nokta koyduktan sonra kulübü Fiorentina'ya dönmeyen ve tercihini Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan yana kullanan hücum oyuncusu sonunda gollerini sıralamaya başladı.

Wolfsburg forması altında geride kalan sürede ligde 1, kupada 1 gol atabilen Gomez, Freiburg deplasmanında Beşiktaş'taki günlerine döndü. Golcü oyuncu mücadelenin ilk yarısında 1 2. yarısında 1 gol olmak üzere 2 gol birden atmayı başardı.

Gomez, mücadelenin 83. dakikasında kenara alındı.

ETİKETLER

mario gomezbeşiktaşwolfsburgtransferşampiyonlar ligigol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24