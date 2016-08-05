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Spor

Mario Gomez, Fikret Orman'la görüşmeye gitmedi

Alman golcünün, Beşiktaş'ı beklemeye aldığı ileri sürüldü

05 Ağustos 2016 21:19

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Mario Gomez, Fikret Orman'la buluşmaya gitmedi.


Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'da takım arayışlarına devam eden Mario Gomez konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre; Türkiye'deki politik ortamı bahane ederek Beşiktaş'a dönmek istemeyen Gomez, diğer yandan da istediği takıma gidememesi ihtimaline karşın Beşiktaş'a tüm kapıları kapatmıyor.

Menajeri aracılığı ile Beşiktaş ile temasa devam etmek isteyen Alman golcünün bu hareketleri sonrası yeniden görüşme zemini hazırlayan Başkan Orman, Londra'da oyuncunun menajeri ile bir araya geldi ve son durumu masaya yatırdı.

Bu görüşmeden sonra Gomez ile de yüz yüze konuşmak isteyen Fikret Orman oyuncuya bugün için randevu verdi.

 

Gomez'e pazarlık kapısı kapandı

 

Ancak Fikret Orman'ın bu çağrısına uymayan Gomez'in görüşmeye gelmediği öğrenildi. Bu duruma oldukça sinirlenen Başkan Fikret Orman'ın, bundan sonra Gomez'in gelmek istemesi halinde kesinlikle pazarlık yapmayacağı ve oyuncunun sadece Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde transfere 'evet' diyeceği bildirildi.

Diğer yandan Beşiktaş'ı son seçenek olarak gören Alman golcünün kendi menajerine, Barcelona olmaz ise başka takımlara da bakması talimatını verdiği ve Beşiktaş'ı bu yüzden yine beklemeye aldığı ifade edildi.

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