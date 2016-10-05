Mario Gomez: Beşiktaş'tan gitmek istemiyordum, eşim baskı yaptı

Wolfsburg'da kariyerine devam eden Mario Gomez, Beşiktaş'tan neden ayrıldığıyla ilgili olarak "Ben gitmek istemiyordum ancak o günkü şartlar eşimi korkuttu. O baskı yapınca kalamadım" dedi.

Geçen sezonun şampiyon kadrosundan vedası en çok konuşulan isim olan Mario Gomez, Wolfsburg'ta şu ana kadar 5 maçta 90 dakika sahada kaldı. Türkiye'de geçen sezonu gol kralı tamamlayan 31 yaşındaki futbolcu yeni takımında henüz golle tanışamadı. Kaçırdığı goller de Alman basınında sürekli yer alıyor.

Mario Gomez, Beşiktaş'tan ayrılma sebebiyle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Gomez, "Beşiktaş'tan gitmek istemiyordum. Ancak o günkü şartlar eşimi korkuttu. O baskı yapınca kalamadım" dedi.