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Spor

Mario Balotelli yeniden doğdu

5 maçta 6 gol atan Balotelli'nin formasını giydiği Nice, PSG ve Monaco'nun 6 puan önünde lider durumda

01 Kasım 2016 14:17

Saha içindeki performansından çok saha dışındaki davranışlarıyla gündeme gelen Mario Balotelli, Fransa'nın Nice takımında adeta yeniden doğdu.

Liverpool'dan bedelsiz olarak Fransız ekibine transfer olan Balotelli’nin şu ana kadar gösterdiği performans Ligue 1'de parmak ısırtıyor.

26 yaşındaki oyuncu, 5 kez giydiği Nice formasıyla 6 kez fileleri havalandırdı. Balotelli böylece Zlatan Ibrahimovic'in ardından Ligue 1'e en iyi başlangıç yapan oyuncu oldu.

Ibrahimovic, Paris Saint-Germain ile çıktığı ilk 5 maçta 7 gol atmıştı. Monaco forması giyen Radamel Falcao ise ilk 5 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, İtalyan oyuncunun saha dışındaki sorunları ardında bırakması halinde çok daha etkili olacağını düşünüyor. 

Balotelli’nin bu üstün performansı takımının lig sıralamasındaki yerine de yansıdı. Nice, 11 haftası geride kalan ligde Paris Saint-Germain ve Monaco'nun 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Mario BalotelliNiceZlatan IbrahimovicLiverpoolRadamel Falcao

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