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BBC Türkçe

Marine Le Pen: Yasadışı göçmenlerin çocuklarına eğitim verilmesin

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, ülkedeki yasadışı göçmenlerin çocuklarına parasız eğitim verilmemesi gerektiğini açıkladı.

08 Aralık 2016 23:24

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, ülkedeki yasadışı göçmenlerin çocuklarına parasız eğitim verilmemesi gerektiğini açıkladı.

Le Pen eğitim sisteminden yararlanmak isteyen yabancıların ülkede yasal olarak bulunması ve vergi ödemesi gerektiğini söyledi.

Ulusal Cephe'nin 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Le Pen, başkent Paris'te yaptığı konuşmada, yabancılara karşı olmadığını söyledi.

Le Pen şunları ekledi: "Ancak onlara şunu söylüyorum: Eğer ülkemize geliyorsanız bakımınız üstlenilmesini, sizinle ilgilenilmesini ve çocuklarınızın ödeme olmadan eğitim almasını beklemeyin".

Sağcı lider daha sonra AFP'ye yaptığı açıklamada, konuşmasında yasadışı göçmenlerden bahsettiğini söyledi.

Le Pen'in, seçimlerin ilk turunda başarı yakalayan ilk iki aday arasında yer alması bekleniyor.

Son kamuoyu anketleri Le Pen'in merkez sağın adayı François Fillon'la kafa kafaya gittiğini ortaya koyuyor.

Sosyalist Parti adayını gelecek ay düzenleyeceği aday adaylığı seçiminde belirleyecek.

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