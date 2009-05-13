Marinada işçilerden oturma eylemi

Muğla'nın Yalıkavak beldesindeki Yalıkavak Port Bodrum Marina A.Ş.'de 40 işçi bu sabah saatlerinde yaklaşık 6 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla oturma eylemi başlattı.



İşçilerin sessiz eylemi ile ilgili marina yönetimi bir açıklama yapmazken, bir işçi, "Yaklaşık üç yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Marina yönetimi aylarca ücretimizi vermedi evimize çocuğumuza ekmek götüremez borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Bu nedenle oturma eylemi başlattık'' dedi.



Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalıkavak beldesinde altı yıl önce hizmete giren ve yönetim kurulu başkanlığını Jefi Kamhi'nin yaptığı 600 yat kapasiteli Yalıkavak Port Bodrum Marina A.Ş.'de bu sabah saatlerinden itibaren 40 işçi oturma eylemi başlattı. Yatları karaya çeken dev liftin altında toplanan işçiler, yönetimin yaklaşık beş aydır süren sessizliğini koruması ve ücretlerin ne zaman verileceği konusunda açıklama yapmamasını kınayarak eylem düzenledi.



İşten çıkarılma tehdidi olduğunu, bu nedenle adının açıklanmasını istemediğini belirten marina çalışanlarından biri, "Altı yıldır marinada çalışıyorum. Yaklaşık üç yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Marina yönetimi aylarca ücretimizi vermedi. Evimize çocuğumuza ekmek götüremez, borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Maaşlarımızı ne zaman alacağımız konusunda bir açıklama yapılmaması ve belirsizlik sürecine girilmesi nedeniyle oturma eylemi başlattık. Eylemin süresini ilerleyen saatlerde belirleyeceğiz'' dedi.



Marina Genel Müdürü Can Aksay ise işçilerin durumları ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını söyledi. Marina Yönetim Kurulu Başkanı Jefi Kamhi geçen yıl marinayı yaklaşık 60 milyon dolar bedelle satışa çıkarmış ve bazı Arap işadamları ile görüşmüştü.

