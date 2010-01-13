Marina, finalde

T24- İstiklâl Marşı'nı ezberden en güzel okuma yarışmasında daha önce Beyoğlu İlçe birincisi olan 11 yaşındaki Rum asıllı Marina Sözde, katıldığı yarı finali geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.



1999 yılında Marina henüz 15 aylıkken Gökçeada’nın Bademli Köyü’ndeki evleri o sırada adada askerlik yapan iki kişi tarafından kundaklandı. Yanan evden anneannesi Anastasia ile birlikte kurtarılan Marina’nın ailesi dönemin Yunanistan Hükümetinin “Burada yaşayın” teklifini redderek doğdukları topraklar olan Türkiye’de kalmıştı.



‘Yıldızın sönecek’ diye fısıldadılar



Yarışmaya kendisini çalıştıran Türkçe öğretmeni Damla Ölmez’le birlikte katılıp finale ve kalan Marina Sözde, şöyle konuştu: “Kendimle gurur duyuyorum. Finale kaldığım için çok mutluyum. Şimdi artık daha çok çalışıp İstanbul birincisi olmak istiyorum. İstiklal Marşını her okuduğumda çok duygulanıyorum. Milli marşımızda bahsedilen şehitler ve kefensiz yatan binlerce insan beni çok etkiliyor. O insanların bizi bir arada tuttuğunu düşünüyorum. Yarışma sırasında bazı öğrenci ve öğretmenler bana gösterilen ilgi yüzünden bir kaç şey söyledi. Bazıları kazanamayacağımı iddia etti. Bazı öğrencilerin de ”Yıldızı sönecek, hiç bir şey yapamayacak“ dediklerini duydum. Onun için moralim çok bozuldu. Oysa ben hiç kimseye kötü bir şey söylemedim. Sahneye çıkan herkes marşımızı çok güzel okudu. Ben İstiklal Marşımızın bizi ayırmaya çalışanlara en iyi cevap olduğunu düşünüyorum.”



Basıdan gelen aşırı ilgi tepki çekt i



Yarışmaya 39 ilçenin birincileri katıldı. Beyoğlu Özel Zapyon Rum İlköğretim Okulu öğrencisi Marina Sözde, Milli Marşı etkileyici bir performans göstererek okudu. Ancak Marina’ya gösterilen basın ilgisi yarışmaya katılan diğer öğrencileri çalıştıran öğretmenlerini kızdırdı. Marina’nın bu ilgi yüzünden finale kalacağını söyleyen bazı öğretmenler basın mensuplarına tepki gösterdi.



Marina, sahneye çıkmadan önce bazı öğretmen ve öğrencilerin arkasından “Yıldızı sönecek” şeklinde fısıldadıklarını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.