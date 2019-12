-Marilyn Monroe'nun yayımlanmamış fotoğrafları sergileniyor NEW YORK (A.A) - 11.11.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafları, New York'ta sergileniyor. Milk Gallery'de Perşembe günü açılan ve haftasonu da devam edecek olan "Marilyn'i Fotograflamak" adlı sergide 60'dan fazla fotoğraf yer alıyor. Sergideki fotoğraflar arasında Monroe'nun Philippe Halsman, Bert Stein gibi ünlü fotoğrafçıların çektiği pozlarının yanı sıra sanatçının makyajsızken De Dienes tarafından çekilmiş fotoğrafı gibi daha önce sergilenmemiş fotoğrafları da var. 1954 yılında Bruno Bernard tarafından çekilen ve Monroe'yu baştan ayağa beyazlar içinde bir sinema salonun koltuklarına uzanmış gösteren fotoğraf da ilk kez sergileniyor. Monroe'nun 1962'de yaşamını yitirmesinden önce Stern tarafından çekilen fotoğrafların bazıları da sergide yer alıyor. Monroe'nun yaklaşık 2,500 kare resmini çeken Stern, bunların sadece birkaçının kullanılmasına izin vermişti. Öte yandan, "My Week with Marilyn" adlı film de 25 Kasım'da gösterime girecek. Filmde Monroe'yu Michelle Williams canlandırıyor. 36 yaşında yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak intihar eden Monroe, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.