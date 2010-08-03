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Marilyn Monroe'nun son hafta sonu

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun ölümünden önceki son günleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Şüpheli bir şekilde 5 Ağustos 1962'de yatağında ölü bulunan ve çok sayıda uyku ilacı içerek intihar ettiği açıklanan Hollywood'un ünlü yıldızı Marilyn Monroe'nun ölümünden 5 gün önce geçirdiği son hafta sonuyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Monroe'nun son hafta sonunu Nevada Eyaleti'nde 'Cal-Neva' isimli otelde, daha önce kısa bir ilişki yaşadığı ünlü şarkıcı Frank Sinatra ile geçirdiği biliniyordu.


Marilyn Monroe  -  FOTO GALERİ


O hafta sonunda Sinatra'ya ait otelin konuklarından biri olan Amerikalı caz piyanisti 83 yaşındaki Buddy Greco, 48 yıl önceki gizemli 48 saat ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ilk kez konuştu. Buddy Greco, Monroe'nun o hafta sonu, bir süre için metresi olduğu ABD başkanı John F. Kennedy'nin evli kardeşi Robert Kennedy ile (Bobby) 5 aylık bir ilişki yaşadığını ve Bobby tarafından terk edildiği için depresyonda olduğunu söyledi. Buddy Greco'ya göre Monroe, sarhoşken "Eğer Bobby beni aramazsa basına gidip bütün olanları anlatacağım" diye bağırdı ve alkol kullanımı nedeniyle tartışıp hakaret ettiği Sinatra tarafından otelin barından kovuldu.


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