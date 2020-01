-Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Yaklaşık 200 yıllık tarihi ile Rusya'nın en köklü orkestralarından biri olan Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası, dünyanın en saygın ve aranan şeflerinden Valery Gergiev yönetiminde 3 Ocak'ta İş Sanat Kültür Merkezi'nde klasik müzik hayranlarıyla buluşacak. Valery Gergiev'in 1996'da genel direktörlüğüne getirilmesiyle zengin opera ve bale repertuvarı daha da genişleyen ve bunun yanında repertuvarına Prokofyev, Şostakoviç, Mahler ve Beethoven'ın tüm senfonileri ve Mozart, Verdi ile Tişhenko'nun requiemleri gibi geniş bir senfonik ve filarmonik yelpaze ekleyen topluluk, bugün dünyanın en iyi 20 orkestrası arasında gösteriliyor. Valery Gergiev, 2007 yılından beri Londra Senfoni Orkestrası'nın daimi şefliğini yürütüyor, Viyana Filarmoni, La Scala Orkestrası, New York Filarmoni ve Rotterdam Filarmoni ile düzenli konserler gerçekleştiriyor. Nu-Jazz'ın Brezilyalı kraliçesi Ive Mendes, yarın İstanbul Jazz Center'da sahne alacak. Sade ve Everything But The Girl'ün yapımcısı Robin Millar ile çalışan Mendes, bossanova, soul, caz ve popu harmanlayarak son olarak 2009'da ''Magnetism'' adlı albümünü çıkardı. İsimlerini ilk olarak Roxy Müzik Günleri'nde ''Billboard özel ödülü'' ile ''A Due Carmen'' olarak duyuran Model grubu, yarın Jolly Joker İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Karadeniz müziğini evrensel tınılarla besleyen sanatçı Volkan Konak, 1 Ocak pazar günü İSOV Meslek Eğitim Kompleksi'nde konser verecek. 1993 yılında ilk albümü ''Efulim''den bu yana toplam 3 albüm (Gelir Misin Benimle, Volkanik Parçalar, Pedaliza) ve 50 bestesiyle tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan sanatçı, çeşitli vakıf, dernek ve dergiler tarafından ''Yılın Sanatçısı'' ve ''Yılın En İyi Müzik Sanatçısı'' gibi unvanlara layık görüldü. -Sahne sanatları- J. Paul Sartre'ın yazıp Güzin Dino tarafından Türkçeye çevrilen ''Troyalı Kadınlar'' oyunu, 4 Ocak'ta Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ayla Algan'ın yönetip oynadığı oyunda Boglarka Csösz, Erol Babaoğlu, Emel Büyükçelik Uyar, Evren Erbatur, Duygu Yılancı, Gülsen Onart, Nazlı Başaran, Nurcan Yanık, Kadir Kandemir, Meltem Özlevent, Sevi Algan ve Tuba Akten rol alıyor. Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri ''Kibarlık Budalası'', 5 Ocak'ta Tiyatro Kedi Şişli Black Out Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü oyunun uyarlamasını İpek Kadılar Altıner yaptı. Mine Söğüt'ün ''Deli Kadın Hikayeleri'' adlı kitabındaki bir hikayesinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ''Sinekler Sevişirken'', 5 Ocak'ta Kumbarcı50'de sahnelenecek.