Marihuana yasallaşsın!

Santana, sorunların çözümünü ABD yönetiminin marihuana satışını yasallaştırmasında görüyor



Amerikalı müzisyen ve gitarist Carlos Santana, ABD Başkanı Barack Obama’nın marihuanayı yasallaştırmayı ciddi biçimde düşünmesini umduğunu söyledi.



Evil Ways ve Maria Maria gibi hit şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki Santana, bir söyleşide, “Marihuanayı yasallaştır, tüm parasını al ve bunu öğretmenlere ve eğitime yatır” dedi ve bunun yapılması halinde ABD’de bir dönüşüme tanık olunacağını savundu. Carlos Santana, eski aktör ve California valisi olan Arnold Schwarzenegger’e atıfta bulunarak, “Marihuanayı yasallaştırınca, eğitimden para almayı sürdürmeyecek iyi bir valiye kavuşacağımıza ve onu da Hollywood’a geri gönderebileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.



Barack Obama, mart ayında vatandaşlarıyla yaptığı internet sohbetinde, marihuananın yasallaşmasının, durgunluktan çıkmaya yardımcı olup olmayacağı yönündeki soruyu “Bunun, ekonomiye yararı olacağını sanmıyorum” diyerek yanıtlamıştı.



