Mariano: Brezilya'ya geri dönüyorum

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, Brezilya basınına verdiği röportajda sezon sonu ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama Koronavirüs nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikâye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.

"Flamengo benimle görüştü"

Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü de belirten Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı.