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Spor

Maria Sharapova set alamadan mağlup

Rus tenisçi, bu yıl ilk kez bir maçı set alamadan kaybetti

05 Ekim 2017 13:30

Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Simona Halep karşında set alamadan 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon Dolar ödüllü sert zemin turnuvasına "wild card" ile katılan Sharapova, üçüncü tur mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşılaştı.

72 dakika süren maçta Rus tenisçiyi 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Halep, rakibi karşısında sekizinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Sharapova ise bu yıl ilk kez bir maçı set alamadan kaybetti.

Dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Halep, son şampiyon Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenerek turnuva dışında bırakan Rus Daria Kasatkina ile çeyrek finalde karşılaşacak.

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