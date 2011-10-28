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Spor

Maria Sharapova köpeklere çok kızmış

Rus tenisçi, A.Efes’te oynayan nişanlısı Vujacic’e, “İstanbul’da köpekler sürüler halinde dolaşıyor. Burada kalırsan, seni ziyarete gelmem” diye rest çekti.

28 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Rus tenisçi, A.Efes’te oynayan nişanlısı Vujacic’e, “İstanbul’da köpekler sürüler halinde dolaşıyor. Burada kalırsan, seni ziyarete gelmem” diye rest çekti.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Rus tenisçi Maria Sharapova, İstanbul’da devam eden TEB Paribas WTA Championships’ten, sakatlığını gerekçe göstererek çekildi. Sakatlık açıklaması resmi. Ama bir de konuşulanlar var... İsterseniz o konuşulanlar şöyle:



Otelde kalmadı

1- Sharapova İstanbul’da, tenisçilere ayrılan otelde değil, Anadolu Efes’te oynayan nişanlısı Sasha Vujacic ile birlikte kaldı.



Tasmayla dolaşırlar


2- “Uygar bir kentte köpekler tasmayla dolaşır. Burada sürüler halinde dolaşıyorlar” diyerek tepki gösterdi.



Sürüler halinde

3- Rus tenisçinin İstanbul’da en büyük şikayeti sokak köpekleriydi. Sürüler halinde dolaşan köpekler Sharapova’yı ürküttü.

4- Sevgilisi Sasha Vujacic’e resti çekti; “Avrupa’ya dön.  Burada kalır oynarsan seni ziyarete gelmem.”  Anlaşılan Sharapova, İstanbul’u çok sevmemiş.




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