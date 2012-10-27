Maria Sharapova, Avustralyalı raket Samantha Stosur'u 2-0 yendi

TEB-BNP Paribas WTA Championships Kadınlar Tenis Turnuvası’nda Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralyalı raket Samantha Stosur’u dün 2-0 farkla mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan Beyaz Grup’taki son maçta, oynadıkları ikişer karşılaşmadan birer galibiyet alan Radwanska ile Errani karşı karşıya geldi.

TEB-BNP Paribas WTA Championships 2012’de Polonyalı Agnieszka Radwanska, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İtalyan Sara Errani’yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kazananın yarı finale yükseleceği karşılaşmada, Karşılıklı kırılan servisler ve alınan oyunlarla durum 6- 6’ya geldi ve ilk seti ‘’Tie-break’’ ile 8-6 Errani kazandı. İkinci sette ise Polonyalı raket rakibine 7-5 üstünlük sağladı.

Maçın son setindeki mücadeleyi Radwanska 6-4 kazanmayı başararak yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşma üç saat 30 dakika sürdü. Agnieszka Radwanska, yarı finalde ABD’li oyuncu Serena Williams ile karşılaşacak.



Sharapova üçte üç yaptı



Dördüncü günün ilk maçında ise ilk iki maçını kazanan Rus raket Maria Sharapova ile Avustralyalı tenisçi Samantha Stosur karşı karşıya geldi. İki numaralı seri başı raket Sharapova rakibi karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti ise 6-4 kazanarak korttan 2-0 galip ayrıldı ve üçte üç yaptı.