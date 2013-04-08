T24 LogoT24 Logo
Dünya

Margaret Thatcher hayatını kaybetti!

İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher hayatını kaybetti

08 Nisan 2013 18:04

'Demir Leydi' lakaplı eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher 87yaşında yaşamını yitirdi.

13 Ekim 1925 yılında doğan Thatcher, yakın tarihte Birleşik Krallık'ı en çok etkileyen kişilerden biri oldu. Thatcher, 20. yüzyılda en uzun süre görev yapan İngiltere Başbakanı'ydı.

Başbakan olduğu dönemde uyguladığı politiklar nedeniyle hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

 

Aileden ilk açıklama

 

Thatcher ailesinin sözcüsü Lord Tim Bell, "Mark ve Carol Thatcher, anneleri Barones Thatcher'in bu sabah felç sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü içinde duyurdular" dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da, Britanya'nın büyük bir liderini kaybettiğini söyledi.  Cameron, "Büyük bir lider, büyük bir başbakan ve büyük bir Britanyalıyı kaybettik" dedi.

 

Kraliçe'den taziye mesajı

 

İngiltere Kraliçesi Elizabeth de, Thatcher'in ölümündün büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı. Kraliçe Elizabeth, Thatcher ailesine özel bir taziye mesajı göndereceğini de açıkladı.

13 Ekim 1925'te doğan Thatcher, yakın tarihte Birleşik Krallık'ı en çok etkileyen kişilerden biri oldu. Thatcher, 20. yüzyılda en uzun süre görev yapan İngiltere Başbakanı'ydı.

Başbakan olduğu dönemde uyguladığı politiklar nedeniyle hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

 

11 yıl başbakanlık yaptı

 

Thatcher 1975-1990 arasında Muhafazakar Parti başkanlığı, 1979-1990 arasında da başbakanlık yaptı. Thatcher art arda üç seçim kazanan ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.


Neoliberal politikalar uyguladı


1980'li yıllarda batılı ülkelerinde devletin iktisadi yatırımlardan çekilmesi, özelleştirme, serbest pazar ekonomisinin desteklenmesi ve işçi haklarının törpülenmesi ile kendisini gösteren neoliberal siyasetin Birleşik Krallık'taki uygulayıcısı oldu.

Ülkesi içinde sol muhalefetle, uluslararası alanda ise Soğuk Savaş kapsamında Doğu Bloğu ülkeleriyle mücadele yürüttü.

ETİKETLER

Margaret Thatcheringiltereöldüyaşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24