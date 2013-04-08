Margaret Thatcher hayatını kaybetti!

'Demir Leydi' lakaplı eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher 87yaşında yaşamını yitirdi.

13 Ekim 1925 yılında doğan Thatcher, yakın tarihte Birleşik Krallık'ı en çok etkileyen kişilerden biri oldu. Thatcher, 20. yüzyılda en uzun süre görev yapan İngiltere Başbakanı'ydı.

Başbakan olduğu dönemde uyguladığı politiklar nedeniyle hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

Aileden ilk açıklama

Thatcher ailesinin sözcüsü Lord Tim Bell, "Mark ve Carol Thatcher, anneleri Barones Thatcher'in bu sabah felç sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü içinde duyurdular" dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da, Britanya'nın büyük bir liderini kaybettiğini söyledi. Cameron, "Büyük bir lider, büyük bir başbakan ve büyük bir Britanyalıyı kaybettik" dedi.

Kraliçe'den taziye mesajı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth de, Thatcher'in ölümündün büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı. Kraliçe Elizabeth, Thatcher ailesine özel bir taziye mesajı göndereceğini de açıkladı.

13 Ekim 1925'te doğan Thatcher, yakın tarihte Birleşik Krallık'ı en çok etkileyen kişilerden biri oldu. Thatcher, 20. yüzyılda en uzun süre görev yapan İngiltere Başbakanı'ydı.

Başbakan olduğu dönemde uyguladığı politiklar nedeniyle hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

11 yıl başbakanlık yaptı

Thatcher 1975-1990 arasında Muhafazakar Parti başkanlığı, 1979-1990 arasında da başbakanlık yaptı. Thatcher art arda üç seçim kazanan ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.



Neoliberal politikalar uyguladı



1980'li yıllarda batılı ülkelerinde devletin iktisadi yatırımlardan çekilmesi, özelleştirme, serbest pazar ekonomisinin desteklenmesi ve işçi haklarının törpülenmesi ile kendisini gösteren neoliberal siyasetin Birleşik Krallık'taki uygulayıcısı oldu.

Ülkesi içinde sol muhalefetle, uluslararası alanda ise Soğuk Savaş kapsamında Doğu Bloğu ülkeleriyle mücadele yürüttü.