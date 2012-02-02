-Mardinspor ligden düşürüldü İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardinspor'u ligden düşürdü. PFDK'dan yapılan açıklamada, Adana Demirspor–Mardinspor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Mardinspor'un, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/a maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, bu eylemin bir lig devresinde ikinci defa gerçekleştirilmiş olması dikkate alınarak da aynı madde uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verildiği belirtildi. Bank Asya 1. Lig'de Karşıyaka ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren İzmir derbisinde her iki ekibe de cezalar gelirken, Göztepe'nin sahası 2 maç taraftara kapatıldı. Taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da 1 maç daha seyircisiz oynama cezası verilen Göztepe, 2 resmi müsabakada sahasında seyircisiz mücadele edecek. PFDK, Göztepe'ye bu cezalarla birlikte toplam 35 bin lira da para cezası uyguladı. Öte yandan Karşıyaka ise, taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 15 bin lira, itfaiye ile ambulansın geç gelmesi nedeniyle 3 bin lira ve akreditasyon denetiminin sağlanamamasından dolayı da 3 bin lira olmak üzere, toplam 36 bin lira para cezası aldı.