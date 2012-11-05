Mardinli öğrencilerden Lütfü Günlüoğlu’nun ‘ahlaksızlık’ çıkışına tepki

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu'nun, 'Üniversiteliler ilimize ahlaksızlık getirdi' sözlerine tepki gösterdi.

Karayolları Parkı'nda toplanan grup, ellerinde ''Parklara dikkat Lütfü çıkabilir'', ''Mardin, öğrencilerine sahip çık'' yazılı döviz ve pankartlarla Karayolları Şube Şefliği'nin önüne kadar yürüdü.

Burada bir açıklama yapan MAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Yunus Topgüç, Günlüoğlu'nun görevden alınmasını istediklerini kaydetti.

Öğrencilerin bu olaya duyarsız kalmayacağını belirten Topgüç, ''Amacımız öğrencilerin ve medeniyetler şehri Mardin'in kamuoyunda kötü lanse edilmesinin önüne geçmektir. Şimdiden önlem alınmaz ise herkes bu vebalin altında kalabilir. Biz yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu konuda gereken tedbirleri almaları ve çok daha vahim bir durum ortaya çıkmadan sayın Günlüoğlu'nu görevden alınmasını istiyoruz'' diye konuştu.

'Öğrencilerin yüzde 95’i bu bölgenin çocukları'

Burada okuyan öğrencilerin, yüzde 95'inin bu bölgenin çocukları olduğunu, örf ve adeti çok iyi bildiklerini kaydeden Topgüç, ''Günlüoğlu'nun sözlerini utanarak dinledik. Öğrenciler olarak dün nasıl davranıyorsak bugün de yarın da öyle devam edeceğiz. Günlüoğlu'nun ahlakımızı ölçmeye hakkı yoktur. Biz şu anda bütün Türkiye'de üniversitede okuyan bütün arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Bugün burada bize söylenen şey yarın başka bir şehirde, başka öğrenci arkadaşlarımıza söylenecektir. Türkiye Ulusal Öğrenci konseyi başkanlığı da bizleri yalnız bırakmadı. Günlüoğlu'nun Mardin halkına ve öğrencilere bir özür borcu vardır’’ diye konuştu.

MAÜ Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ayşe Küçükkırca ise öğrencilere destek verdiklerini belirterek, ''Bireysel özgürlüklere kimse karışamaz'' dedi.

'Kentimize ahlaksızlık getirdiler'

Üniversiteli gençlerin Mardin'de sarmaş dolaş dolaşmalarına tepki gösteren Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, üniversiteli öğrencilerin kente ahlaksızlık getirdiğini söylemişti.